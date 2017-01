Kulturbüro Lünen: „Goethes sämtliche Werke leicht gekürzt“

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:10 Uhr

Einen gelungenen Auftakt „Junges Hilpert-Theater“ in der Spielzeit 2016/2017 erlebten die überwiegend jungen ZuschauerInnen Anfang Januar bereits mit „Faust I“ und dem grandiosen Ensemble der Burghofbühne Dinslaken. Jetzt geht es in die Fortsetzung der Reihe, die moderne Produktionen, aktuelle Themen für TheaterliebhaberInnen ab 15 Jahren unterhaltsam auf die Bühne bringt.

Am Mittwoch, 15. Februar 2017 um 20 Uhr sind „Goethes sämtliche Werke leicht gekürzt“ in Lünen auf der Bühne des Heinz-Hilpert-Theaters zu sehen. Das Altonaer Theater Hamburg verspricht auch Klassikermuffeln ein wahres Freuden- und Lachfest. Temporeich, klug und extrem unterhaltsam: Die Leiden des jungen Werther, Götz von Berlichingen, Wilhelm Meister, Torquato Tasso, Egmont, Reineke Fuchs, sowie Faust 1, Faust 2 und Faust 3 an nur einem einzigen Abend.

Den Abschluss der Reihe macht „4 Your Eyes Only“, eine Inszenierung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel gefördert vom Kultursekretariat Gütersloh, am Mittwoch, 31. Mai 2017 um 20 Uhr mit einem brisant aktuellem Thema: Cybermobbing. Es ist ein Stück über Vertrauen, Rache und die Auswirkungen von Cybermobbing und drei Kinder der Computergeneration, die von Technik umgeben aufwachsen. Computerwelt und »real life« vermischen sich zunehmend, bis es am Ende schließlich um die nackte Existenz geht.

Es gibt noch Tickets! Einzelkarten 18 Euro / erm. 9 € für Azubis, SchülerInnen, Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende gegen Vorlage des Ausweises.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 erreichbar .

Quelle: Kulturbüro Lünen