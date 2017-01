Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 16:18 Uhr

„Hilpert-Theater in concert“ heißt das Format, das in loser Form Konzerte und musikalische Produktionen auf die Bühne des Lüner Theaters bringt. Am Dienstag, 21.02.2017 um 20 Uhr gibt sich Heinz Rudolf Kunze die Ehre. Sein Programm: einstimmig. Ohrwurm-Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Lola“, „Mit Leib und Seele“, „Alles was sie will“ oder „Wenn du nicht wiederkommst“ machten ihn berühmt und zu einer der Koryphäen deutschsprachiger Rockmusik. Jetzt in einer One-Man-Show vom feinsten: Heinz Rudolf Kunze zum allerersten Mal allein auf der Bühne. Er, ein Klavier und eine Gitarre – mehr nicht!

Der Ticketverkauf läuft! Preise: 36,55 € / ermäßigt 18,28 €. Abendkasse: 42,05 € / erm. 21,03 €.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist jeweils 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 zu erreichen.

Weitere Infos: http://www.luenen.de/hilpert/2017-02-01argentina.php

Quelle: Kulturbüro Lünen