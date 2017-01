Kulturbüro Lünen: Kabarett & Co. „Florian Schroeder- Entscheidet Euch“! am Mittwoch, 08.02.2017 um 20 Uhr im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 14:55 Uhr

Anfang Februar geht es weiter in der Reihe Kabarett & Co.! Florian Schroeder, bekannt als der „offizielle Gute Laune-Beauftragte“ der SWR-Spätschicht, wird am Mittwoch, 08.02.2017 um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Entscheidet Euch!“ in Lünen auf der Bühne zu sehen sein. Bekannt als Parodist und Speerspitze der jungen Kabarett-Generation, wird er sich auch hier als Meister seines Fachs beweisen: Virtuos in Bewegung zwischen Kabarett und Comedy, zwischen Politik und Philosophie.

Im Zeitalter der Selbstoptimierung muss alles perfekt sein: der Job, das Aussehen, der Partner, die Freizeit. Wir googeln, bis der Arzt kommt, weil wir glauben, dass es noch bessere Möglichkeiten geben könnte. Wir wollen das größte Eis, aber bitte zum kleinsten Preis. Zuschauen, entspannen, nachdenken. Kabarett für Kopf und Bauch, Jung und Alt, Schlips und Hoodie. Hier treffen sich die Generationen, wie früher am Samstagabend vor dem Fernseher.

Es gibt noch Karten! Preise Einzeltickets: 18 bis 26 € / 50 Prozent Rabatt für Azubis, SchülerInnen, Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende: Ticketpreise 9 bis 13 €.

Tipp: Stellen Sie sich Ihr eigenes kleines Wunschprogramm zusammen! Veranstaltungen der Spielzeit 2016/2017 (außer Vermietungen) sind im „Wahl-Abo“ mit einer deutlichen Ermäßigung buchbar: 10 Prozent ab drei und 15 Prozent ab fünf Veranstaltungen!

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse im Theater ist 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.

Weitere Infos:

Florian Schroeder: http://www.luenen.de/hilpert/2017-02-08.php

Kabarett & Co.: http://www.luenen.de/hilpert/kabarett.php

Quelle: Kulturbüro Lünen