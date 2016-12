Kulturbüro Lünen: Lüner Weihnachtsmarkt 2016 in der Sternengasse geht in die letzte Woche

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 11:26 Uhr

Die letzte Woche des diesjährigen Lüner Weihnachtsmarktes steht an. Neu aufgenommen wurde ins Programm am kommenden Dienstag, 20.12.2016 eine märchenhafte Stadtführung für Kinder von 6 – 15 Jahren mit Gästeführerin Betti Pelz. Treffpunkt ist um 16:00 Uhr am Tobiaspark/Ecke Münsterstraße. Die Teilnahme ist kostenfrei! Eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon 02306 104-1778 / E-Mail: stadtmarketing@luenen.de).

Auch am letzten Familientag, Mittwoch, 21.12.2016 locken wieder besondere Programmpunkte und Angebote der HändlerInnen in die Lüner City! Um 17:00 Uhr startet ZouZou, das Cirkus Theater, mit einem Walking Act seine Darbietungen in der Sternengasse. Ab 18:00 Uhr spielt das Blechbläserensemble der Musikschule Lünen im Sternenpavillon „Alter Markt“ und dann geht ab 18:45 Uhr ZouZou noch einmal auf Tour durch die Innenstadt.

Die letzte „Stadtführung zur Weihnachtszeit“ findet am Donnerstag, 12.12.2016 statt. Treffpunkt (Anmeldung hierfür nicht erforderlich!) ist um 19:00 Uhr am Tobiaspark/Ecke Münsterstraße. Die Teilnahme kostet 7,50 € inklusive einer kleinen Überraschung für die ca. 1 – 1,5 stündige Führung. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen.

Am letzten Tag des Weihnachtmarktes, am Samstag, 23.12.2016, besteht noch bis 20 Uhr die Möglichkeit, durch die „Sternengasse“ zu schlendern. Vielleicht gilt es ja, noch ein Geschenk in letzte Minute fürs Fest zu besorgen oder es ergibt sich spontan ein Treff mit Freunden auf ein Heißgetränk an einer der Hütten…

Das Kulturbüro Lünen, der CityRing und die WeihnachtsmarkthändlerInnen bedanken sich bei allen Gästen für ihren Besuch. Ein besonderer Dank geht an alle ehrenamtlichen HelferInnen und Kooperationspartner, die auch in diesem Jahr wieder vielen Menschen durch ihr Engagement – ob bei den Lüner Glanzlichtern oder bei der ein oder anderen kleineren vorweihnachtlichen Aktion – ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.

Weitere Infos: Kulturbüro Lünen, Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299.

Informationen auf der Homepage: http://www.luenen.de/veranstaltungen/2016-11-21.php

Quelle: Kulturbüro Lünen