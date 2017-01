Kulturbüro Lünen: MUSE Modern ab Februar im Heinz-Hilpert-Theater Lünen: Musikalisches Kraftpaket im Dreierpack!

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 14:38 Uhr

Die Serie MUSE Modern bietet ab Februar 2017 ein musikalisches Kraftpaket mit drei Veranstaltungen in einem Abo zum attraktiven Preis. Den Auftakt macht am Freitag, 24. Februar 2017 die energiegeladene Rhythmus-Show „Power! Percussion – more than rhythm“. Stephan Wildfeuer, Rudi Bauer, Jürgen Weishaupt und Christoph Schmid stellen dabei die geballte Kraft des Schlagwerks mitten ins Rampenlicht. Mit ihrem Markenzeichen, den Aluleitern, und einer Bühne voller Klangkörper sorgen die Entertainer weltweit für Aufsehen. Eine geniale Mischung aus Konzert, Performance und Bühnenshow, eine beeindruckende Huldigung an den Rhythmus!

Am Donnerstag, 23. März 2017 geht es mit „Daddy Cool – 40 Jahre Boney M.“, auf eine musikalische Reise in die aufregende Zeit der 70er, 80er und 90er Jahre. Das Musical ist produziert und musikalisch unterlegt von Frank Farians Musik. Am Freitag, 05. Mai 2017 schließt die Kurzserie mit der Show „Black or White – A Tribute to Michael Jackson“, einer musikalischen Verbeugung vor dem größten Entertainer der Musikgeschichte.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Heinz-Hilpert-Theater Lünen.

Noch sind Abo-Plätze für die drei Veranstaltungen der MUSE Modern zum Preis von 49 Euro bis 67 Euro / erm. 24,50 Euro bis 33,50 Euro (Azubis, SchülerInnen, Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende gegen Vorlage des Ausweises) erhältlich.

Einzelkarten gibt es für 19 bis 29 € / erm. 9,50 € bis 14,50 €.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 erreichbar .

Quelle: Kulturbüro Lünen