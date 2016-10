Kulturbüro Lünen: Ron Williams in Onkel Toms Hütte

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:03 Uhr

Mit dem Schauspiel „Onkel Toms Hütte“ nach dem Roman von Harriet Beecher Stowe sind am kommenden Freitag, 21.10.2016 um 20 Uhr die Kempf Theatergastspiele im Lüner Theater zu Gast. Thematisch knüpft „Onkel Toms Hütte“ an das Theaterstück „Terror“ an, das, in der Pause intensiv diskutiert, mit langanhaltendem Schlussapplaus bedacht, bereits gestern im Hilpert über die Bühne ging. Die schlichte Botschaft Tom Rutherfords, gespielt von Ron Williams, lautet: „Niemand hat das Recht, aus dir eine Sache zu machen. Egal, wo du herkommst, welches Geschlecht und welche Hautfarbe du hast, egal, was du ausgefressen hast – auch für dich gilt: deine Würde als Mensch ist unantastbar!

Es gibt noch Karten zum Preis von 19,00 bis 29,00 € / SchülerInnen, Studierende etc. 9,50 bis 14,50 €!

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Abendkasse ist 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 zu erreichen.

Weitere Informationen: http://www.luenen.de/hilpert/2016-10-21.php

Quelle: Kulturbüro Lünen