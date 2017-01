Kulturbüro Lünen: Rufus Beck in Ibsens „Ein Volksfeind“ am Donnerstag, 26.01.2017 um 20 Uhr im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 12:13 Uhr

Rufus Beck, bekannt durch zahlreiche Theater-, Film- und Fernsehrollen, gastiert am Donnerstag, 26.01.2017 um 20 Uhr im Schauspiel nach Henrik Ibsens „Ein Volksfeind“ im Heinz-Hilpert-Theater Lünen. In der Neufassung von Rainer Erler eröffnet das Ensemble der Kempf Theatergastspiele dem Publikum einen Blick auf die „gute alte Zeit“. Doch ist es ein Blick auf eine Welt, die keinesfalls „noch in Ordnung“ ist, denn ein Umweltskandal erschüttert die Bürger einer kleinen norwegischen Stadt… Nachrichten wie diese von kleinen wie großen ökologischen Katastrophen, vergifteten Gewässern, schmutzigen Geheimnissen, Spekulationen, Gewinnsucht, die uns leider bis heute fast täglich erreichen.

Quelle: Kulturbüro Lünen