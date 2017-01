Kulturbüro Lünen: Startänzerduo Nicole Nau & Luis Pereyra auf Tournee: VIDA! ARGENTINO am Mittwoch, 01.02.2017 um 20 Uhr im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 15:12 Uhr

Das neue Showspektakel „VIDA! ARGENTINO“ mit großem Ensemble feiert morgen in Neuss seine Weltpremiere. Anschließend führt die Tournee die Künstler quer durch ganz Deutschland und Europa. Nach Auftritten in Berlin, Stuttgart und Hannover macht das deutsch-argentinische Startänzerduo Nicole Nau & Luis Pereyra bereits am Mittwoch, 01.02.2017 um 20 Uhr mit der „Company El Sonido de mi Tierra“ in Lünen Station. Die neue Produktion bringt nach dem großen Erfolg der VIDA-Tour einmal mehr die Kulturgeschichte, den Zauber und das Flair Südamerikas auf die Bühne. Feurige Tanz- und Show-Einlagen, mitreißende Live-Musik, Emotion pur!

Es gibt noch Tickets! Preise: 19 bis 29 € / ermäßigt 9,50 bis 14,50 €.

Wie bereits beim letzten Auftritt in Lünen unterstützen die Künstler auch in diesem Jahr die Aktion zum Tag der Kinderhospizarbeit am 10.02.2017 und werden „Grüne Bänder der Solidarität“ tragen. Bei allen Veranstaltungen im Heinz-Hilpert-Theater sind „Grüne Bänder der Solidarität“ bis Ende Februar erhältlich. An einem Infotisch im oberen Foyer des Theaters liegen sie zusammen mit weiterem Info-Material bereit. Gern nimmt das Serviceteam in einer Sammelbox Spenden für die Arbeit des „Deutschen Kinderhospizverein“ entgegen.

Weitere Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist jeweils 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 zu erreichen.

Infos „VIDA! ARGENTINO“: http://www.luenen.de/hilpert/2017-02-01argentina.php

Quelle: Kulturbüro Lünen