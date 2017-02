Kulturbüro Lünen: Ulla Meinecke und Band: „Wir waren mit Dir bei Rigoletto, Boss“

Pressemeldung vom 10. Februar 2017, 13:48 Uhr

Ulla Meinecke, Songwriterin, Poetin und Sängerin, mit ihren Multi-Instrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke wieder in Lünen! Am Donnerstag, 02.03.2017 um 20 Uhr tritt sie im Rahmen der Reihe „Hilpert-Theater in concert“ im Heinz-Hilpert-Theater Lünen auf. Der CD-Titel „Wir waren mit Dir bei Rigoletto, Boss“ ist auch Titel des neuen Programms. Unvergessen „Die Tänzerin“. Klassiker, alte Songs, neu arrangierte Songs bestimmen ihr Programm. Authentisch, unterhaltsam, gut. Ulla Meinecke eben.

Es gibt noch Tickets! Preise: 20 € / ermäßigt 10 €. Abendkasse: 22 € / erm. 11 €.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist jeweils 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 zu erreichen.

Quelle: Kulturbüro Lünen