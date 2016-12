Kulturbüro Lünen: Zahl der Anfragen bei den Seniorenbeiräten aus Lünen und Selm steigt!

Pressemeldung vom 19. Dezember 2016, 14:18 Uhr

Beim Herbstfest des Seniorenbeirats Selm, am 22.10.2016 hatten der Erste Beigeordnete der Stadt Lünen Horst Müller-Baß und der Selmer Bürgermeister Mario Löhr gemeinsam mit VertreterInnen der Seniorenbeiräte beider Städte, Marie-Lis Coenen und Hubert Zumbusch, sowie dem Kulturbüro Lünen, Mechthild Nolden, die städteübergreifende Kooperation beim „Theatertreff Heinz-Hilpert-Theater Lünen“ in der neuen Spielzeit 2016/2017 vorgestellt.

Gleich zum ersten Theatertreff und dem anschließenden gemeinsamen Besuch des Familienmusicals „Aladdin“ kamen neben den Theaterinteressierten aus Lünen bereits etliche Gäste aus der Nachbarstadt Selm. Mittlerweile hat sich der Treff so herumgesprochen, dass immer mehr Anfragen bei den beiden Seniorenbeiräten landen. Fünf Veranstaltungen mit vorausgehendem Treff können Interessierte in der aktuellen Theatersaison noch besuchen. Bei einigen Vorstellung hat das Kulturbüro das Kartenkontingent bereits aufgrund der steigenden Nachfrage aufgestockt.

Das Team des Kulturbüros freut sich sehr, dass das Projekt durch den persönlichen Einsatz von Marie-Lis Coenen in Lünen und Hubert Zumbusch in Selm auf so großen Zuspruch trifft. Kartenbestellungen werden durch beide Ansprechpartner weiter gern entgegen genommen und auf Wunsch kümmern sie sich auch um die Organisation des Theater-Fahrdienstes.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 erreichbar.

Weitere Informationen zu den Aufführungen (So 05.02.2017 Die lustige Witwe; So 05.03.2017 – Liebesperlen; So 26.03.2017 – La Traviata; So 02.04.2017 – Nathan der Weise; Mi 10.05.2017 – Höchste Zeit): http://www.luenen.de/hilpert/theatertreff.php

Quelle: Kulturbüro Lünen