Lemgo: Erstes Lemgoer Jugendforum

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:01 Uhr

Der Jugendhilfeausschuss der Alten Hansestadt Lemgo möchte Jugendliche über Schul- und Altersgrenzen hinweg politisch beteiligen. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Anliegen zu artikulieren und diese in Form von Projekten auf den Weg zu bringen.

Dazu findet nun am 27.10.2016 das erste Lemgoer Jugendforum im Rathaus statt. Rund 220 Schülerinnen und Schüler haben sich über ihre Schulen dazu angemeldet. Den ganzen Donnerstagvormittag werden sie unter Moderation von Erik Flügge, Geschäftsführer der Beratungsfirma S&N aus Köln, an ihren im Schulunterricht vorbereiteten Themen arbeiten, um sie anschließend in einem Gallery-Walk einer Öffentlichkeit aus Politik, Verwaltung, Schule und weiteren Vertretern von Institutionen vorzustellen. Während des Vormittags sollen sich zudem Projektgruppen finden, die im Nachgang zum Jugendforum weiterarbeiten.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo