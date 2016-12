Lemgo: Geänderte Öffnungszeiten von Museen und Bauhof über die Feiertage

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:13 Uhr

Auch in der Zeit zwischen den Jahren lohnen sich Ausflüge in die Lemgoer Museen. Vom zweiten Weihnachtsfeiertag bis zum 30. Dezember 2016 wird das Hexenbürgermeisterhaus seine Türen von 10 bis 17 Uhr für Besucher öffnen. Das Museum Junkerhaus wird ebenfalls am 26. und 30. Dezember 2016 von 11 bis 15 Uhr geöffnet sein. Am 24., 25. und 31. Dezember 2016 sowie am Neujahrstag 2017 hingegen bleiben beide Museen geschlossen.

Eine Winterpause legt das Frenkel-Haus ein. Die Wiedereröffnung erfolgt am 28. und 29. Januar 2017 von 15 bis 17 Uhr.

Der Bauhof bleibt ab dem 27. Dezember 2016 geschlossen und nimmt am 02. Januar 2017 seinen Betrieb wieder auf.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo