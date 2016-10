Lemgo: Sanierungsarbeiten am Walkenfeld witterungsbedingt untergebrochen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:52 Uhr

Aufgrund der aktuellen sowie prognostizierten Witterungssituation haben die ausführende Fachfirma und die Alte Hansestadt Lemgo gemeinsam entschieden, dass die Sanierung der Laufbahn auf der städtischen Sportanlage am Walkenfeld mit sofortiger Wirkung eingestellt werden. Weil u.a. für das Auftragen einer neuen Beschichtung auf der Laufbahn trockene Bedingungen zwingend erforderlich sind. Die Arbeiten werden im kommenden Frühjahr fortgesetzt.

Am morgigen Freitag wird die Stadt Lemgo damit beginnen, die Sportanlage für den Betrieb wiederherzurichten. Eine Freigabe an die Nutzer wird voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen.

Die Sanierung der Laufbahn war notwendig geworden, da Linierung und Belag durch intensive Nutzung dringend überholungsbedürftig waren. Die Sportanlage Walkenfeld wird neben dem TuS Brake, dem DFB-Stützpunkt und der LG Lemgo auch vom Sportabzeichentreff Lemgo sowie insbesondere auch vielen Lemgoer Schulen, beispielweise für Bundesjugendspiele oder Abnahme des Sport-Abiturs, genutzt.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo