Lemgo: Sprechstunde des Bürgermeisters

Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:37 Uhr

Am kommenden Donnerstag, 02. März 2017 zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr steht Bürgermeister Dr. Reiner Austermann bei einer „Sprechstunde des Bürgermeisters“ im Lemgoer Rathaus den Bürgern und Bürgerinnen zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Sie haben somit die Möglichkeit, Fragen, Probleme, Anregungen und natürlich auch kritische Hinweise mit Herrn Dr. Austermann in seinem Dienstzimmer im Lemgoer Rathaus zu erörtern. Der Weg zum Bürgermeister wird wieder entsprechend ausgeschildert sein. Selbstverständlich sind auch telefonische Gespräche in dieser Zeit unter der Telefonnummer 05261/213-200 möglich.

Sollte der Bürgermeister gerade in einem anderen Gespräch sein, wird er zurückrufen.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo