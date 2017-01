Lemgo: Sternsinger besuchen Lemgoer Rathaus

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 14:23 Uhr

Hohen Besuch gab es am Dreikönigstag für die Stadtverwaltung: Caspar, Melchior und Balthasar ließen sich einen Abstecher in das Rathaus nicht nehmen und wurden dort von Bürgermeister Dr. Reiner Austermann empfangen. Unterstützt von einer Sternträgerin spendeten die vier Sternsinger der Heilig-Geist-Gemeinde Lemgo dem Rathaus den Segen im Name Christi. Der Bürgermeister dankte den fleißigen Kindern sehr herzlich und übergab ihnen eine Spende zur Unterstützung des Projekts „Avicres“.

Bereits seit einigen Jahren fließen die Spenden der Sternsinger-Sammlung an die Initiative, die sich für Erziehungs-, Gesundheits-, Sozial- und Bildungsarbeit für die armen Bevölkerungsschichten Brasiliens einsetzt. Die Programme von „Avrices“ dienen der Bekämpfung zahlreicher Probleme wie Hunger und Krankheit, aber auch Analphabetismus und Arbeitslosigkeit.

Sollten auch Sie die Sammelaktion der Sternsinger unterstützen wollen, können Sie an das Konto der Heilig-Geist-Gemeinde unter der Kontonummer DE34 4726 0121 0001 8139 00 bei der Volksbank Lemgo Ihre persönliche Spende schicken, die hundertprozentig in das Gemeindeprojekt „Avicres“ fließen wird. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Webseite unter www.avicres.de.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo