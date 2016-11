Lemgo: Vier Jahrzehnte im Auftrag der Sauberkeit für Bürgerinnen und Bürger

Pressemeldung vom 17. November 2016, 15:15 Uhr

Im Rahmen einer Feierstunde in der Alten Ratsstube des Lemgoer Rathauses wurde dieser Tage Dieter Melchert von Bürgermeister Dr. Reiner Austermann für sein 40-jähriges Dienstjubiläum gewürdigt. Seit 1978 ist er für die Alte Hansestadt Lemgo tätig. Dabei steht für ihn die Sauberkeit Lemgos an erster Stelle. Denn zu den Hauptaufgaben des Vorarbeiters der Städtischen Betriebe Lemgo zählt die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen. Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Stadt ist ihm wichtig. Dr. Austermann bekräftigte „Sie sind genau der richtige Mann an der richtigen Stelle“.

Nach der Schule arbeitete der Jubilar zuerst in einem Autohaus, es folgten der Wehrdienst und dann der Beginn der Tätigkeit für die Alte Hansestadt Lemgo. Bürgermeister Dr. Reiner Austermann bedankte sich für die gute Arbeit und das große Engagement, für den Dienst an der Allgemeinheit. Für die Zukunft wünschte er ihm alles Gute.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo