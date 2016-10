Lennestadt: Alle Mitarbeiter des Kundenservicecenters jetzt unter einem Dach

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:09 Uhr

Aus zwei mach eins: Die Volksbank Bigge-Lenne hat ihre beiden Kundenservicecenter in Bamenohl und Kirchhundem zusammengelegt und am Standort Kirchhundem konzentriert. Insgesamt sind nunmehr 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich der Volksbank tätig.

Das Kundenservicecenter spielt im Beratungsangebot der Volksbank Bigge-Lenne eine sehr wichtige Rolle. „Es stellt neben der persönlichen Beratung vor Ort, den Selbstbedienungs-Filialen und dem Online-Banking-Angebot die vierte Säule der Beziehung zu unseren Kunden dar“, erläutert Vorstandssprecher Peter Kaufmann. „Ob Fragen zum Onlinebanking, Überweisungen per Telefon, Kontostandsabfragen, Kartenbestellungen oder -sperrungen oder Terminvereinbarungen: 80% aller Kundenanliegen können direkt bearbeitet und erledigt werden. Das ist ein Service den unsere Kunden besonders schätzen“, ergänzt Vorstandsmitglied Bernd Griese. Eine Mischung aus langjährig erfahrenen und jungen, gut ausgebildeten Bankkauffrauen ist Teil des Erfolgsrezeptes, um zielgruppengerecht agieren zu können. Griese: „Unsere Mitarbeiterinnen kennen die Anrufer und was für uns Sauerländer ganz wichtig ist: Sie sprechen dieselbe Sprache wie die Kunden.“

Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Serviceteams in Kirchhundem montags bis freitags durchgehend von 8 bis 19 Uhr und samstags – in der Region ein Alleinstellungsmerkmal- von 9 bis 12 Uhr unter 02972/9700-0 oder unter 02723 – 9244-0. Bernd Griese: „Wir fahren das Servicecenter im Zwei-Schicht-Betrieb und kommen damit auch dem Wunsch vieler Mütter nach einem Teilzeitjob entgegen.“

Quelle: Volksbank Bigge-Lenne eG