Löhne: Kleine Brötchen backen kann man auch allein

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:12 Uhr

Klimabündnis Löhne 2007-2017 Sponsoren des E-Kangoo, Sponsoren des Klimaschutztages, Unterstützer aus Unternehmen und Handwerk, Ingenieure, Architekten, Einzelhändler, Vereine, Verbände, Carsharer, Jugendorganisationen, Schulen, Kirchengemeinden, Schornsteinfegermeister, Verwaltung, Politik, Polizei NRW, Löhnchen gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapier Bertolt-Brecht-Gesamtschule Dienstag 10.1.2017 | 18.30 – 21.00 Uhr Mensa Programm: 18.15 Uhr Empfang 18.30 Uhr Kleine Historie: Was haben wir in Löhne bewirkt? 10 Fragen an den Bürgermeister 18.45 Uhr Grünkohl-Essen 19.30 Uhr „Strukturen ändern statt Menschen“ Gastvortrag Michael Kopatz, Wuppertal-Institut 20.15 Uhr Wir werden ein Ziel brauchen – kleiner Diskurs 21.00 Uhr Ende der Veranstaltung Anmeldung erbeten bis zum 4.1.2017 E-Mail: klimabuendnis@loehne.de | Telefon 0173 2758563 Uwe Hofer | Hans-Herbert Bents | Petra Schepsmeier Für Ihr großzügiges Sponsoring, Ihre kreativen Ideen, Ihre Sachkunde und Ihr Engagement, den langen Atem und nicht zuletzt auch: Freundschaft! Freuen wir uns auf ein Wiedersehen und auf reichlich Gelegenheit für entspanntes Netzwerken. Auf Austausch und neue Kontakte. Und: Halten wir fest, was an Ideen nicht verloren gehen soll. Das alles bei saisonaler Küche: Wir servieren Grünkohl – mit und ohne Brötchen – aus dem Hause „aufgetischt“, Kirchlengern. Dazu Getränke aus der Region. Musik: Klarinettenquartett Caprizzio Groß denken – und gemeinsam! Darauf kommt’s im Klimaschutz an.

Quelle: Stadt Löhne