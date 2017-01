Lohmar: Anmeldung der Schüler/innen an den weiterführenden Schulen der Stadt Lohmar zum Schuljahr 2017/2018

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 11:58 Uhr

Das Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen der Stadt Lohmar für die neuen 5. Klassen sowie die gymnasiale Oberstufe für das Schuljahr 2017/2018 findet von Montag, 6. Februar, bis Freitag, 10. Februar, statt.

Die Gesamtschule Lohmar, Hermann-Löns-Straße 35, 53797 Lohmar, Telefon: 02246 9265991, www.Gesamtschule-Lohmar.de, nimmt die Anmeldungen im Sekretariat wie folgt entgegen: Montag, 6. Februar, bis Donnerstag, 9. Februar, jeweils in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Freitag, 10. Februar, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Das Gymnasium Lohmar, Donrather Dreieck, 53797 Lohmar, Telefon: 02246 18028 oder 16680, www.Gymnasium-Lohmar.de, nimmt die Anmeldungen im Sekretariat wie folgt entgegen: Montag, 6. Februar, Mittwoch, 8. Februar und Donnerstag, 9. Februar, jeweils in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr Dienstag, 7. Februar, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr Freitag, 10. Februar, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Schulen bitten, zur Anmeldung folgende Unterlagen mitzubringen:

Kopie der Geburtsurkunde oder Familienstammbuch Zeugnisse der letzten beiden Schuljahre (Klassen 3 und 4 der Grundschule bzw. Jahrgangsstufen 9 und Halbjahr 10/1 für die Anmeldung in der gymnasialen Oberstufe) sowie Kopien der Zeugnisse Empfehlungsschreiben zur Aufnahme für die weiterführende Schule Anmeldeschein für weiterführende Schulen (wird von der Grundschule ausgehändigt)

Ausgefüllte Anmeldebögen (auf der jeweiligen Homepage der Schule erhältlich) Ausgefüllter Antrag auf Ausstellung eines SchülerTickets, sofern gewünscht (auf der jeweiligen Homepage der Schule erhältlich)

Passfoto für den Schülerausweis

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den Schulen finden sich auf den jeweiligen Internetseiten. Für Rückfragen stehen auch die Schulleitungen sowie die Sekretariate der Schulen unter den oben genannten Telefonnummern gerne zur Verfügung.

Kontakt: Amt für Jugend, Familie und Bildung, Sabine Knöffler,

Tel.: 02246 15-352, E-Mail: Sabine.Knoeffler@Lohmar.de

Quelle: Haupt- und Rechtsamt Lohmar