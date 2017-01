Lohmar: Stadtwerke Lohmar wärmen Dreigestirn

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 13:43 Uhr

„Vum Spritzehuus bess hin zom Dom – Fleecht met uns durch de Session“, so das Motto des Dreigestirns Lohmar in diesem Jahr. „Do fliegen mer met“, sagte sich Michael Hildebrand, Geschäftsführer der Stadtwerke Lohmar. So überreichte er bei der Prinzengratulation am 21. Januar in der Jabachhalle nicht nur einen Scheck zur finanziellen Unterstützung, sondern versorgte Prinz Sven I. (Ziaja), Bauer Lars (Vogel) und Jungfrau Christiane (Christian Felten) von der Feuerwehr Lohmar auch mit den an Bord eines Flugzeugs notwendigen „Reisedecken“, falls sich die niedrigen Temperaturen bis zum Rosenmontag nicht vertreiben lassen. Rosenmontag steigen die Stadtwerke dann vom Flieger wieder aufs Schiff um, wenn sie mit den Aggerpiraten die Lohmarer Straßen kapern.

Quelle: Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG