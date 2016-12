Lohmar: Stadtwerke Lohmar ziehen Wölfe an

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 10:40 Uhr

Nach der Rückkehr in ihr angestammtes Quartier im Forum Wahlscheid, können sich die HandballWölfe des TV Wahlscheid jetzt auch über neue Trainingskleidung mit dem Aufdruck ihres Hauptsponsors, den Stadtwerken Lohmar, freuen.

Damit die Wölfe Kinder und Jugendliche als Nachwuchshandballer, Trainer und Schiedsrichter ausbilden können, unterstützen die Stadtwerke Lohmar die sportlichen Aktivitäten tatkräftig durch das Sponsern von Bannern, Give-aways, Wasserspendern und neuer Trainingsbekleidung.

Die Abteilung Handball, eine Breitensportabteilung mit stark regionalem Bezug, wurde 1982 innerhalb des TV Wahlscheid etabliert. Nach den ersten Trainingseinheiten in der damaligen Sporthalle in Kreuznaaf, erfolgte 1983 der Umzug ins Forum Wahlscheid. Die Handballer engagieren sich tatkräftig in der Kinder- und Jugendförderung, beispielsweise durch die Organisation von Feriencamps oder der Kinderolympiade in Zusammenarbeit mit Lohmarer Grundschulen. Dabei steht das Motto „Spielerlebnis vor Spielergebnis“ im Vordergrund.

Quelle: Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG