Lünen: 26. Januar: Sprechstunde „Altengerechtes Quartier“

Im Rahmen des MGEPA-Projektes „Altengerechtes Quartier – In der Geist“ laden die Quartiersentwicklerinnen Katharina Lorenz und Kerstin Brinkmann am Donnerstag, 26. Januar, um 9:30 wieder zur offenen Sprechzeit in das Stadtteilbüro Geistviertel, Friedrichstraße 64, ein. Zu Gast ist Regine Hees, Abfallberaterin der GWA – Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH. Sie informiert rund um die Themen Abfallentsorgung und Wiederverwertung: Welche Pflichten und Rechte haben Mieter? Sind Kostenminimierungen als Mieter/Eigenheimbesitzer möglich? Welche Serviceleistungen gibt es für Menschen mit Hilfebedarf?

Die Sprechstunde findet jeden Donnerstag von 9:30 bis 12 Uhr statt. Einmal pro Monat wird die Sprechzeit durch ein von Bewohnerinnen und Bewohnern gewünschtes „Stadtteilthema“ erweitert.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle