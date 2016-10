Lünen: Altengerechtes Quartier: Aktionstage „Die Geschichte der Geist“

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:41 Uhr

Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“: Im Rahmen des Landes-Projektes „Entwicklung Altengerechtes Quartier In der Geist“ finden ab Montag, dem 24. Oktober 2016 besondere Aktionstage mit einem vielfältigen Programm statt. Unter dem Motto „Die Geschichte der Geist“ wird das Stadtteilbüro (Friedrichstr. 64) bis zum 27. Oktober zu einem Ort für spannende Veranstaltungen, Austausch und Erinnerungen. Die Idee für die Aktionstage kam aus den Reihen der Stadtteilbewohner und wird jetzt u.a. von den Stadtteilentwicklerinnen umgesetzt.

Los geht es am Montag, den 24. Oktober um 10 Uhr. Bei Kaffee und Plätzchen können die Besucherinnen und Besucher Mitgebrachtes wie Fotos oder Zeitungsartikel und liebgewonnene Gegenständen aus der Vergangenheit bestaunen und die dazugehörenden Geschichten erzählen. Möglich ist auch eine Ausstellung der Erinnerungsstücke in den Räumlichkeiten des Stadtteilbüros.

Am Dienstag, den 25. Oktober unterhält Heimatpfleger Horst Störmer die Gäste um 15 Uhr mit einem besonderen Vortrag zur Geschichte der Geist. Nach dem Markt am Mittwoch, den 26. Oktober (9 bis 12:30 Uhr) geht es am Donnerstag, den 27. Oktober filmisch weiter. Stadtfilmer Knut Thamm zeigt um 10 Uhr seinen Film „Rundfahrt durch die Geist 1984“ und sorgt unter dem Motto „… du kommst auch drin vor“ für Unterhaltung. Als letzter Programmpunkt steht dann am Freitag, den 28. Oktober um 15 Uhr ein Stadtteilspaziergang mit vielen Infos auf dem Plan.

Die Teilnahme an der Projektwoche ist kostenlos. Interessierte können zu der angegebenen Zeit ohne Anmeldung zum Stadtteilbüro in der Geist kommen und mitmachen! Die Aktionstage werden durch das Landesprojekt „Entwicklung altengerechtes Quartier – In der Geist“ gefördert. Das Projekt wird seit November 2015 in Lünen umgesetzt.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle