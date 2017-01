Lünen: Amtsblatt Nr. 2/2017 erscheint am Mittwoch

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 14:02 Uhr

Eine neue Ausgabe des Amtsblatts der Stadt Lünen (Nr. 2/2017) erscheint am Mittwoch, 18. Januar. Es hat folgenden Inhalt:

* Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis (Verzeichnis der Eintragungsberechtigten) und auf Beantragung eines Eintragungsscheines anlässlich der amtlichen Listenauslegung für das von der Landesregierung zugelassene Volksbegehren „Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G9 jetzt!“ vom 2. Februar bis 7. Juni 2017 * Auslegung der Eintragungslisten (Ort und Zeit) des Volksbegehrens * „Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G9 jetzt!“ in der Zeit vom 2. Februar bis 7. Juni 2017 Das Amtsblatt ist ab Erscheinungsdatum kostenlos an der Information im Rathausfoyer, Willy-Brandt-Platz 1, erhältlich oder im städtischen Internetauftritt unter www.luenen.de/amtsblatt abrufbar.

Bei Fragen gibt es Informationen unter der Telefonnummer 02306 104-1260.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle