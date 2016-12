Lünen: Bereich Einbürgerungen für eine Woche geschlossen

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 12:59 Uhr

Der Bereich „Einbürgerungsangelegenheiten“ im Bürgerbüro muss in der kommenden Woche von Montag, dem 19. bis einschließlich Freitag, dem 23. Dezember geschlossen bleiben. Hintergrund sind Krankheitsfälle und eine Fortbildung in diesem Bereich. Zwischen Weihnachten und Neujahr, also ab dem 27. bis zum 30. Dezember, ist das Bürgerbüro dann samt der Einbürgerungsstelle wieder zu den üblichen Sprechzeiten besetzt.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle