Lünen: Bürgermeister Kleine-Frauns vor Ort: Bürgersprechstunde in Horstmar

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:04 Uhr

Im Dialog mit dem Stadtoberhaupt: Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns bietet wieder seine Bürgersprechstunde vor Ort an und macht diesmal am Donnerstag, 26. Januar 2017, Station im Rewe Horstmar, Baukelweg 3. Von 15 bis 17 Uhr lädt Kleine-Frauns alle ein, die Fragen an den Bürgermeister haben oder Anregungen geben wollen. „Mir ist es wichtig, in direkten Kontakt mit den Anwohnern zu kommen“, so Bürgermeister Kleine-Frauns: „Ich freue mich auf Ideen und Fragen, aber auch auf Lob und Kritik. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir Dinge vor Ort nur dann gemeinsam verbessern können, wenn wir miteinander reden.“

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle