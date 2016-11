Lünen: Erste Info-Messe für werdende Eltern startet am 13. November

Pressemeldung vom 8. November 2016, 11:05 Uhr

Infos rund ums Kinderkriegen: Am Sonntag, den 13. November 2016 bietet die Stadt Lünen zusammen mit dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ erstmalig eine Info-Messe für werdende Mütter und Väter mit Kleinkindern an. Von 14 bis 17 Uhr können sich alle Interessierten im LÜKAZ (Kurt-Schumacher-Straße 40 – 42) an den Ständen zu Themen wie Antragstellung, Hebammenbetreuung, Gesundheit, Ernährung, Bildung oder Betreuung schlau machen. Auch erste Kontakte zu den jeweiligen Ansprechpartnern können geknüpft werden.

Bei der Info-Messe mit dabei sind u.a. die Elternschule des St. Marien-Hospitals, das städtische Familienbüro, die Familienzentren und Kitas und diverse Beratungsstellen. Sie alle geben Auskünfte zu Fragen wie „Welche Anträge stelle ich wann und wo?“, „Was ist ElterngeldPlus?“ oder „Wie komme ich an eine Vor- und Nachsorgehebamme?“ Auch zum Thema „Krabbelgruppe“ oder „Kitaanmeldung“ wird beraten.

Damit Eltern mit Kleinkindern sich in Ruhe informieren können, sorgen Erzieherinnen aus verschiedenen Kitas für die Kinderbetreuung. Zudem gibt es Kaffee, Getränke und Waffeln. Der Eintritt zur Info-Messe ist frei.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle