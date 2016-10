Lünen: Familienbüro informiert: „Erfolgreich mit Kindern kommunizieren“

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:40 Uhr

Das Familienbüro der Stadt Lünen bietet in Kooperation mit dem Familienzentrum Lünen-Mitte am Mittwoch, 2. November, von 14 Uhr bis 15:30 Uhr in der Johanniter-Kindertagesstätte „Tabaluga“, Schulz-Gahmen-Str. 33, wieder einen Informationsnachmittag als Vorbereitung für den Elterntrainingskurs „EFFEKT“ an. Der Kurs selbst beginnt am Donnerstag, 10. November (5 Kurstage, jeweils donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr, ebenfalls in der Kita – Kostenbeitrag für das Kursmaterial: 10 Euro).

Der Informationsnachmittag am 2. November beleuchtet das Thema „Erfolgreich mit Kindern kommunizieren“. Alle interessierten Eltern sind eingeladen, die Erfahrungswelt ihrer Kinder kennen zu lernen und mit welchen Methoden sie wirksam zu ihren Kindern durchdringen, aber gleichzeitig respektvoll und ruhig bleiben können. Anschauliche Beispiele demonstrieren Ausschnitte aus dem Film „Wege aus der Brüllfalle“.

Im Anschluss an den Film wird das Elterntraining EFFEKT vorgestellt. Der Kurs vermittelt Tipps und Anregungen, mit denen Eltern ihren Kindern sinnvolle Grenzen setzen und gleichzeitig deren gesunde Entwicklung fördern können. Interessierte Eltern haben hier Gelegenheit, mehr über die Inhalte des Kurses zu erfahren, können Fragen stellen und sich, wenn sie möchten, direkt zum Kurs anmelden. Die Kinder der Kursteilnehmer können während der Kursdauer in der Kita betreut werden und erhalten auch ein kleines Abendessen.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle