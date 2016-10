Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:47 Uhr

Gute Nachrichten vom Bund: Die Stadt Lünen erhält 1,2 Millionen Euro für das Modellprojekt „KitaPlus“. Der Förderbescheid dazu ist in dieser Woche bei der Stadt eingegangen. Mit dem Geld sollen in sechs städtischen Kitas die Öffnungszeiten erweitert werden. Mit dabei bei dem Modellprojekt sind die städtischen Kitas Diesterwegstraße 7 c, Steinstraße, Querstraße, Marktgasse, Viktoriastraße und Rudolph-Nagell-Straße.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Konzept überzeugen konnten und den Zuschlag für eine Teilnahme am Bundesmodellprojekt KitaPlus erhalten haben“, sagt der Erste Beigeordneter Horst Müller-Baß. „Mit der satten Finanzspritze des Bundes können Eltern ab November ihre Kinder morgens früher oder bis in den Abend betreuen lassen. Mit diesem familienfreundlichen Angebot schaffen wir vor allem für arbeitende Mütter und Väter mehr Flexibilität und für einige auch die Möglichkeit erstmals einen Job annehmen zu können, weil sie die Kinder gut betreut wissen.“

Das Bundesfamilienministerium fördert die Umsetzung der Lüner Pläne aus dem Programm „Frühe Bildung – gleiche Chancen“. Übernommen werden von November 2016 bis Dezember 2018 Personal- und Sachkosten. Modellhaft werden damit in den sechs genannten städtischen Kitas von montags bis freitags Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr angeboten. Hierfür stellt die Stadt aus Bundesmitteln zusätzliches Personal ein.

„Mit verlängerten Öffnungszeiten wird für die Kinder die pädagogisch nötige Betreuungskontinuität in ihrer vertrauten Kita sichergestellt“, betont die zuständige Abteilungsleiterin Beanka Ganser. „Gerade von Eltern im Schichtdienst, in Pflegediensten und im Einzelhandel werden veränderte Betreuungszeiten immer wieder nachgefragt. Wir sind froh, dass wir hier nun etwas anbieten können.“

In den vergangenen Monaten haben sich die sechs städtischen Kitas bereits intensiv mit pädagogischen und organisatorischen Fragestellungen beschäftigt. Die städtischen Kita-Leitungen sind überzeugt, dass das Angebot auf große Resonanz bei Eltern stoßen wird. Im derzeit laufenden Kita-Anmeldeverfahren 2017/2018 können die Wünsche nach veränderten Betreuungszeiten ab sofort berücksichtigt werden.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle