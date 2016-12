Lünen: Marion Gramm ist neue VHS-Leiterin

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 14:45 Uhr

Die Lüner Volkshochschule hat eine neue Leitung: Marion Gramm tritt die Nachfolge von Wilfried Kautz an, der in den Ruhestand gegangen ist. Die 62-jährige hat vor ihrem Wechsel an die Spitze der VHS die Geschicke der Bildungseinrichtung bereits lange Jahre als stellvertretende Leiterin mitgestaltet. Gramm arbeitet seit 1986 bei der Lüner Stadtverwaltung und war bis 1993 erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Danach wechselte sie als Programmbereichsleiterin zur Volkshochschule.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle