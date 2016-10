Lünen: Reichspogromnacht: Bürgermeister lädt zu Gedenkveranstaltung ein

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:11 Uhr

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns lädt am Mittwoch, den 9. November 2016 alle Lünerinnen und Lüner zum gemeinsamen Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht ein. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 17:45 Uhr mit einer Kranzniederlegung und Schweigeminute am Standort der ehemaligen Synagoge in der Stadttorstraße. Danach gehen alle gemeinsam zum Mahnmal der jüdischen Opfer der Pogromnacht am Lippeufer neben der Brücke an der Fußgängerzone.

Hier findet dann das rund einstündige Programm statt. Die Gestaltung des gemeinsamen Gedenkens wird auch in diesem Jahr von Jugendlichen mitgetragen. Diesmal engagieren sich Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Zudem werden Max Hunsche und Nico Wellers die Veranstaltung mit stimmungsvoller Musik begleiten. Die Gedenkansprache wird Pfarrer Friedrich Stiller vom evangelischen Kirchenkreis Dortmund halten.

Drei Tage vor der offiziellen Gedenkveranstaltung findet bereits der Gedenkgottesdienst zur Reichspogromnacht statt. Pfarrer Udo Kytzia gestaltet den Gottesdienst am Sonntag, den 6. November 2016 um 11 Uhr unter dem Motto „Juden – Gäste? Fremdlinge? Oder mehr?“.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle