Lünen: Wieder Vergünstigungen auf dem Weihnachtsmarkt für Ehrenamtler

Pressemeldung vom 29. November 2016, 12:55 Uhr

Ehrenamtler sparen beim Weihnachtsmarktbummel: Wie in den vergangenen Jahren unterstützen Stadt und Weihnachtsmarkthändler wieder aktiv die Förderung des Ehrenamts. Für alle, die eine Ehrenamtskarte besitzen, gibt es zahlreiche Rabatte an den meisten Buden in der Sternengasse. Egal ob Grünkohl, gebrannte Mandeln, Glühwein oder Kinderkarussell – Ehrenamtler sein wird belohnt.

Alle Buden, die mitmachen, sind durch ein Schild mit einer goldenen Ehrenamtskarte gekennzeichnet. So gibt es z. B. an Glühweinständen 50 Cent Ermäßigung auf jedes Getränk, für alle die die Ehrenamtskarte vorzeigen können. Auch Bratwurst ist zwischen 50 Cent und einem Euro günstiger. Die Weihnachtsmarktaktion findet zum dritten Mal statt.

Neben der Weihnachtsmarktaktion gibt es zahlreiche Einzelhändler in Lünen und darüber hinaus, die die Ehrenamtskarte mit besonderen Angeboten unterstützen. Von Autohaus über Freibad bis hin zum Theater profitieren ehrenamtlich Tätige von der NRW-weit gültigen Karte. Bislang gibt es in der Lippestadt 170 Besitzer der goldenen Plastikkarte, die im Rathaus beantragt werden kann. Fragen dazu beantwortet Jasmin Neumann unter der Telefonnummer 02306 104-1210 oder per E-Mail unter ehrenamt@luenen.de. Weitere Informationen finden Interessierte auch im Internet unter www.luenen.de/ehrenamt.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle