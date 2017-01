LVR-Freilichtmuseum Kommern: Ab Karsamstag im LVR-Freilichtmuseum Kommern

Pressemeldung vom 26. Januar 2017, 16:33 Uhr

Zusätzlich Dorfkirmes zum Jahrmarkt anno dazumal



Neues Konzept für den 23. Museumsjahrmarkt

Rund 90 historische Karussells, Schaubuden, Marktstände und artistische Darbietungen locken ab Karsamstag, 15. April, bis einschließlich Sonntag, 23. April, täglich von 10 bis 19 Uhr wieder auf den Jahrmarkt anno dazumal im

LVR-Freilichtmuseum Kommern.

Nach den guten Erfahrungen mit der Rückverlegung des Jahrmarktes auf das ursprüngliche im Freilichtmuseum wird auch in diesem Jahr wieder der eigentliche Jahrmarkt auf dem „Museumsplatz“ zwischen den Ausstellungshallen des Museums und auf dem inzwischen auf dem Gelände im Aufbau befindlichen „Marktplatz Rheinland“ stattfinden. So lässt sich der Jahrmarkt gut in verschiedene Epochen gliedern: Auf dem Museumsplatz werden die typischen Schaustellungen der Kaiserzeit zu sehen sein, auf dem Marktplatz erwartet die Museumsgäste ein Streifzug durch die weitere Jahrmarktgeschichte bis in die 1970er-Jahre, eingebettet in das inzwischen hier entstandene Häuserensemble, das gut zum jüngeren Zeitabschnitt des Jahrmarktes passt. Hier werden unter viel anderem Deutschlands älteste Raupenbahn rattern, eine Geisterbahn aus der Nachkriegszeit für Grusel sorgen und sich auch Deutschlands einziges Riesenrad drehen, das unter Denkmalschutz steht.

Aus dem langen Verbindungsweg zwischen den beiden Jahrmarktplätzen wird eine „Gasse des guten Geschmacks“ mit vielfältigem Angebot an Speisen und Getränken. Dort wird aber auch, vor den beiden im vergangenen Sommer eröffneten „Nissenhütten“, die das Wohnen in Notzeiten veranschaulichen, eine kleine „Kirmes der Nachkriegszeit“ inszeniert: Zwischen Straßenmusik, Schwarzhandel und Glücksspiel wird man einem Stand „Imbiss im Zeichen der Not“ kosten können.

Neu in diesem Jahr: Zusätzlich zum Jahrmarkt wird auf dem Dorfplatz der Museumsbaugruppe „Westerwald“ eine historische Dorfkirmes gefeiert. Damit möchte das Freilichtmuseum dem Wunsch vieler Gäste nachkommen, das ländliche Ambiente in die Veranstaltung einzubeziehen. Klein, aber fein und umgeben von historischen Fachwerkbauten, sorgen Karussell und Buden für beschauliches Vergnügen und entspanntes Verweilen abseits des großen Jahrmarkttreibens.

Eintrittspreise: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie für Asylantragstellende ist der Eintritt frei! Erwachsene: 7,50 Euro Schwerbehinderte, Studierende, Auszubildende: 5,50 Euro Erwachsenen-Gruppen ab 10 Personen: 7,00 Euro Jahreskarte für alle Museen des LVR: Einzelperson: 25,00 Euro Partnerkarte: 35,00 Euro Parkgebühr: 2,50 Euro Jahreskarte Parken: 7,50 Euro.

Besucheradresse: LVR-Freilichtmuseum Kommern – Rheinisches Landesmuseum für Volkskunde Eickser Straße 53894 Mechernich

Kontakt: Tel. 02443 9980-0 kommern@lvr.de www.kommern.lvr.de

Quelle: LVR-Freilichtmuseum Kommern