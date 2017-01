LVR-Freilichtmuseum Kommern: Verrücktes Holz im LVR-Freilichtmuseum Kommern

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 12:11 Uhr

Am Wochenende 25. und 26. März zeigt das LVR-Freilichtmuseum Kommern eine Vielfalt früherer und heutiger Techniken der Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung. Im Mittelpunkt der Traditionsveranstaltung „Verrücktes Holz“ stehen Waldarbeiten, bei denen zahlreiche Rückepferde und alte Schlepper zum Einsatz kommen, aber auch Geschicklichkeitsprüfungen der Kaltblutpferde. Aber auch die Holzverarbeitung wird gezeigt. So werden auf einem mobilen Sägegatter und in der historischen Sägemühle des Freilichtmuseums Dielen gesägt und zeigt ein Stellmacher Arbeitstechniken eines längst ausgestorbenen Handwerks.

„Nach dem großen Anklang im vergangenen Jahr wird es in diesem Jahr zum zweiten Mal einen Markt mit Handwerksvorführungen zum Thema Holz, Waldprodukte und Vieh geben“, kündigt Oberforstrat Ingo Esser an. Der Leiter des WaldPädagogikZentrum Eifel (WPZ) im LVR-Freilichtmuseum Kommern organisiert „Verrücktes Holz“ seit vielen Jahren. Auch Taschen und Schmuck aus Birkenrinde, Holzspielzeug, Holzrechen, Reisigbesen, Schalen, Behälter, Produkte aus Horn und vieles mehr werden auf dem Markt hergestellt und angeboten.

Sonntags können sich die Besucher um 15 Uhr bei der „8. Rheinischen Holzhauermeisterschaft“ im Sägen mit der traditionellen Drumsäge messen. Es winken wieder einige Preise.

Verrücktes Holz Waldarbeiten und Holzverarbeitung früher und heute Eine Veranstaltung des WaldpädagogikZentrum Eifel (WPZ) des Landesbetriebs Wald und Holz NRW im LVR-Freilichtmuseum Kommern Samstag, 25. April, 11-17 Uhr Sonntag, 26. April, 10-16 Uhr – mit 8. Rheinischer Holzhauermeisterschaft

Eintrittspreise: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie für Asylantragstellende ist der Eintritt frei! Erwachsene: 7,50 Euro Schwerbehinderte, Studierende, Auszubildende: 5,50 Euro Erwachsenen-Gruppen ab 10 Personen: 7,00 Euro Jahreskarte für alle Museen des LVR: Einzelperson: 25,00 Euro Partnerkarte: 35,00 Euro Parkgebühr: 2,50 Euro Jahreskarte Parken: 7,50 Euro.

Besucheradresse: LVR-Freilichtmuseum Kommern – Rheinisches Landesmuseum für Volkskunde Eickser Straße 53894 Mechernich

Kontakt: Tel. 02443 9980-0 kommern@lvr.de www.kommern.lvr.de

Quelle: LVR-Freilichtmuseum Kommern