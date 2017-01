Meschede: 30 Jahre Erasmus / EU-Austauschprogramm feiert Geburtstag

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:07 Uhr

Peter Liese: Wunderbare Möglichkeit für Jugendliche Europa zu entdecken und unbezahlbare Erfahrungen zu sammeln

Das Jahr 2017 ist das 30. Jubiläumsjahr des europäischen Bildungsprogrammes Erasmus. Am heutigen Dienstag, dem 24. Januar 2017 findet aus diesem Anlass eine offizielle Festveranstaltung in Berlin statt, auf der unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen wird.

„Das Erasmus Programm der Europäischen Union ist eine wunderbare Möglichkeit vor allen Dingen für Jugendliche an Austauschprogrammen in den Ländern der Europäischen Union teilzunehmen. Dort können sie wichtige Erfahrungen für das ganze Leben machen, zum Beispiel die Sprachkenntnisse vertiefen und die Kultur anderer Länder besser kennenlernen“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. „Besonders wichtig ist, dass nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Auszubildende und junge Berufstätige die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen. Das Europäische Parlament hat immer für eine ausreichende finanzielle Ausstattung gekämpft und wir werden das auch in Zukunft tun“, betonte Liese.

Erasmus, in seiner heutigen Form Erasmus+, ist eines der erfolgreichsten und bekanntesten Programme der Europäischen Union – über der Hälfte der Bürgerinnen und Bürger kennen und 86% von ihnen schätzen es.

Neugierig geworden? Unter http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_de finden Sie alle Informationen zu Fördergeldern und Programmen. Reinschauen lohnt sich.

Quelle: Stadt Meschede