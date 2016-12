Meschede: Europareise gewinnen

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 13:27 Uhr

Das Europäische Parlament beschäftigt sich zurzeit mit dem Vorschlag der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten), jedem Europäer und jeder Europäerin zum 18. Geburtstag ein Interrailticket zu schenken. „Hiermit soll den jungen Menschen Europa näher gebracht werden und sie sollen selbst erfahren, wie viel wir von unseren europäischen Nachbarn lernen können und wie viel wir mit ihnen teilen“, erklärt Peter Liese, südwestfälischer CDU-Europaabgeordneter. Einen ‚Testdurchlauf‘ startet die CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament bereits jetzt. Beim Wettbewerb ‚Werdet Interrail-Travel-Blogger‘ können Jugendliche, die 2017 18-20 Jahre alt sind, in Deutschland leben und deutsch sprechen, teilnehmen. Die Aufgabe? Zum Motto ‚#DiscoverEU: Mein Reiseplan, um mehr über Europa zu erfahren‘, sollen 90 Sekunden lange Videos auf der Facebookseite des Wettbewerbs hochgeladen werden. Unter den Videos mit den zehn meisten Likes, werden die sechs Gewinner von einer Jury ausgewählt. Die Gewinner sollen während ihrer Reise durch Europa auf einem eigens dafür eingerichteten Blog über ihre aufregenden Erlebnisse berichten. „Ich würde mich sehr freuen, wenn südwestfälische Jugendliche, genau wie ich vor vielen Jahren, die Möglichkeit bekommen, die vielen Facetten Europas zu entdecken. Deshalb beteiligt Euch am Wettbewerb, denn wer nicht mitmacht, kann nicht gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und dann hoffentlich eine spannende Reise!“, so Peter Liese. Genaue Informationen und das Video-Portal findet man auf folgender Seite: http://bit.ly/2gLt6Ba.

Quelle: Stadt Meschede