Pressemeldung vom 13. Januar 2017, 12:33 Uhr

Peter Liese: Solidarität ist eine der wichtigsten Grundlagen der Europäischen Union, das können junge Europäerinnen und Europäer jetzt noch einfacher selbst erleben

Hilfe beim Wiederaufbau einer bei einem Erdbeben verwüsteten Schule oder eines Gemeinschaftszentrums, Unterstützung kürzlich eingetroffener Asylbewerber/-innen – In vielen von uns schlummert der Wille sich zu engagieren. Die EU will dieses Potenzial nun wecken und hat hierfür das sogenannte Europäischen Solidaritätskorps eingeführt. „Die Erfahrung, etwas Sinnvolles zur Gesellschaft beigetragen zu haben, prägt junge Menschen bis ins hohe Alter und wird ihnen den Wert der Europäischen Union noch klarer machen“, so Peter Liese, südwestfälischer CDU-Europaabgeordneter.

Das Europäische Solidaritätskorps ist für besondere Herausforderungen, wie die Lösung gesellschaftlicher Probleme, den Umweltschutz oder die Bewältigung von Naturkatastrophen gedacht. „Auch wir in Südwestfalen wissen, wie schnell in Ausnahmesituationen Not am Mann sein kann. Ich denke da beispielsweise an den schlimmen Sturm „Kyrill“ vor fast 10 Jahren. Dank dem Europäischen Solidaritätskorps kann in solchen Fällen nun auf Hilfe aus ganz Europa gebaut werden und somit profitieren beide Seiten von dem neuen Konzept“, erklärt Liese. Aber natürlich werden die Freiwilligen nicht zur Nothilfe bei Katastrophen herangezogen. Diese Art von Aufgaben wird nach wie vor von Spezialisten erledigt, die die notwendigen Kenntnisse haben und erfahren genug sind, um unter solch gefährlichen Bedingungen zu arbeiten.

Vorgesehen sind Einsätze in von zwei Monaten bis zu einem Jahr im eigenen Land oder europäischen Ausland. Mitmachen können 18-30-Jährige. Mit dem Angebot soll auch die berufliche Qualifikation gefördert werden. Neben Unterstützung in Krisensituationen, werden aber auch Praktika oder Ausbildungsplätze im europäischen Ausland gefördert. Sich genau zu informieren lohnt sich also, es ist sicher für jeden etwas dabei. Alle Informationen finden Sie hier: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_de#relatedlinks

Quelle: Stadt Meschede