Mettmann: Boulevard français

Pressemeldung vom 16. September 2016, 11:56 Uhr

Am Sonntag, 18.09.2016, findet in der Zeit von 11 und 17 Uhr im Rahmen des „alltours Race am Rhein“ ein französischer Boulevard mit Unterhaltungsprogramm auf der Straße Am Königshof zwischen der Königshof Galerie und dem Altenstift statt. Neben zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten, angefangen von der französischen Grillwurst über Zwiebelkuchen, kleine Ofenkartöffelchen mit Kresseschmand oder karamellisierten Ziegenkäse, Crepes, Gallette, Racelette, Käseplatte und Austern bis hin zur französischer Patisserie und anderen landestypischen Spezialitäten werden alkoholfreie Getränke sowie alkoholische Getränke wie Schaumweine, Champagner, Weine und Cidre angeboten. Unsere Partner aus Laval überraschen die Besucher mit Leckereien aus der Heimat. Nicht zuletzt finden Sie französische Kräuter und Dekorationen sowie passend zur Veranstaltung Sporträder und Fahrradbekleidung auf dem Boulevard français. Bürgermeister Thomas Dinkelmann wird gegen 11.00 Uhr gemeinsam mit der offiziellen Delegation aus Laval den Boulevard français eröffnen. Daran anschließend werden tänzerische und musikalische Darbietungen erfolgen.

Quelle: Kreisstadt Mettmann