Mettmann: GeschichtenZEIT in der Stadtbibliothek am 28.01.2017

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:14 Uhr

Jeden Samstag findet für alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr eine Vorlesestunde in der Stadtbibliothek Mettmann statt.

Am 28. Januar 2017 begeben sich die Zuhörer auf eine „Reise in den Orient“. Das ist der Auftakt zu dem Projekt „Freundschaft“, das in Kooperation der Facebookgruppe „Mettmanner Flüchtlingshilfe“ mit der Stadtbibliothek in der Zeit vom 28.01. – 04.02.2017 stattfindet. Programme liegen in der Stadtbibliothek aus.

Die Vorlesepatin Brigitte von Busse wird „Geschichten aus 1001 Nacht“ vorlesen und im Anschluss können alle Kinder gespannt sein, was so alles „arabisch“ sein kann.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Quelle: Kreisstadt Mettmann