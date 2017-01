Mettmann: GeschichtenZEIT in der Statbibliothek am 21. Januar 2017

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 14:59 Uhr

Jeden Samstag findet für alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr eine Vorlesestunde in der Stadtbibliothek Mettmann statt.

Am 21. Januar 2017 wird unsere Vorlesepatin Marion Achinger aus dem Wimmelbuch vom Bauernhof vorlesen. Auf dem Bauernhof ist viel los: Die Kühe müssen gemolken werden, die Getreideernte steht an und am Abend findet ein Fest statt. In den bunten Wimmelbildern stecken unzählige lustige und überraschende Details. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken!

Im Anschluss kann gemalt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Quelle: Kreisstadt Mettmann