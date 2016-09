Mettmann: Informationen zur Gruppe für Trennungs- und Scheidungskinder

Pressemeldung vom 16. September 2016, 12:01 Uhr

Ab November 2016 startet der Psychologische Dienst der Stadt Mettmann in Kooperation mit SHED e. V. ein Gruppenangebot für von Trennung und Scheidung betroffene Kinder aus Mettmann.

Die Gruppe richtet sich an bis zu 8 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 7 und 11 Jahren aus unterschiedlichen Phasen des Trennungs- bzw. Scheidungsprozesses. Die Kindergruppe findet an 12 Terminen dienstags um 15:00 – 16:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17 – 19 in 40822 Mettmann statt. Begleitend sollen die Eltern im Gesamtzeitraum an 4 Elternabenden teilnehmen. Die Termine hierfür werden jeweils voraussichtlich dienstags um 19:30 – 21.00 Uhr stattfinden. Die genauen Termine – sowohl für die Kindergruppe als auch für die Elternabende – werden noch bekannt gegeben.

Ein wesentliches Ziel der Gruppe ist es, die aus der Trennung der Eltern spezifisch resultierenden Belastungen der Kinder in einer unterstützenden Gruppe zu reduzieren. Die Kinder erfahren, dass sie mit ihren Fragen und Schwierigkeiten nicht alleine sind und andere Kinder ähnliche Gefühle und Erfahrungen haben. Alle Arbeitsergebnisse werden festgehalten und fließen am Ende in einer „Zeitung“ zusammen. Die Elternabende dienen dazu, die Eltern mit Inhalten und Verfahrensweisen des Angebotes vertraut zu machen und ihnen die Gelegenheit zu geben, den Verarbeitungsprozess ihres Kindes bzw. den Prozess zwischen ihnen selbst und ihren Kindern reflektieren zu können.

Geleitet wird die Gruppe von jeweils einer pädagogisch-therapeutischen Fachkraft des Psychologischen Dienstes der Stadt Mettmann (Frau Lackner, Tel.-Nr. 0 21 04/92 42 0) und SHED e.V. (Herr Biegmann, Tel.-Nr. 0 21 04/14 39 0).

Quelle: Kreisstadt Mettmann