Mettmann: Öffnungszeiten der Stadtverwaltung zu Weihnachten bzw. zum Jahreswechsel

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 11:53 Uhr

Rathaus Die Dienststellen der Stadtverwaltung im Rathaus sind in der Zeit vom 24. Dezember 2016 bis einschließlich Sonntag, 01. Januar 2017, geschlossen. Das Standesamt hat abweichend von dieser Regelung allerdings nur für die Beurkundung von Sterbefällen am 29.12.2016 von 9.00 – 12.00 Uhr einen Notdienst eingerichtet.

Kitas, Bibibliothek, Stadhallenverwaltung, Mehrgenerationenhaus, Sportstätten, Erziehungsberatungsstelle Alle städtischen Kindertageseinrichtungen, die Erziehungsberatungsstelle, die Bibliothek, die Stadthallenverwaltung und das Mehrgenerationenhaus sowie die städtischen Sportstätten sind zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Recyclinghof, Baubetriebshof Der Recyclinghof ist vom 28.12 bis zum 30.12.2016 geöffnet! Die Verwaltung der Baubetriebshofes ist geschlossen. Störungen bei Leistungen können Sie dennoch gerne über das Mängelmelderformular senden. Auch die Anmeldung von Sperrmüll ist online möglich.

Hallenbad & Sauna Das Hallenbad ist vom 24.12. bis zum 26.12.2016 sowie am 31.12.2016 und am 01.01.2016 geschlossen. Vom 28.12. bis zum 30.12.2015, also zwischen Weihnachten und Neujahr, ist das Hallenbad geöffnet. Weitere Infos zu den Öffnungszeiten: www.mettmann.de/hallenbad

Musikschule Die Musikschule ist vom 24.12.2016 bis einschließlich 08.01.2017 geschlossen.

Quelle: Stadt Mettmann