Mettmann: Sperrung der Fußgängerbrücke Talstraße

Pressemeldung vom 2. Dezember 2016, 09:45 Uhr

Am 08.12.2016 muss die Fußgängerbrücke an der Talstraße (an der Königshof-Galerie) in Mettmann in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr für den Fußgängerverkehr gesperrt werden. Die Sperrung ist notwendig, um Restarbeiten im Rahmen der Brückensanierung auszuführen.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für eventuell entstehende Behinderungen.

Quelle: Kreisstadt Mettmann