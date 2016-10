Minden: 70 Kinder und Jugendliche zeigen im großen Rathaussaal ihr künstlerisches Können auf der Bühne

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 14:53 Uhr

Bereits das fünfte Mal konnten sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren in Workshops aller Art, künstlerisch ausleben. Ihr neu erworbenes oder erweitertes Wissen präsentieren die jungen Künstlerinnen und Künstler am Samstag, 29. Oktober 2016, auf der großen Kulturrucksack NRW Präsentation »Bühne frei!« von 15.30 Uhr bis 18 Uhr im großen Rathaussaal der Stadt Minden. Auf die Zuschauer*innen wartet ein vielfältiges Bühnenprogramm: Tricking trifft auf Ballett, umgestylte Möbel werden ausgestellt, es wird gerappt, abstrakte Gemälde präsentiert, eine Modenschau gezeigt und vieles mehr. „Ganz besonders freue ich mich in diesem Jahr über unsere Jugendmoderator*innen“, berichtet Julia R. Müller aus dem Kulturbüro. Das ist ein Pilotprojekt vom Jugendbereich und dem Kulturbüro und meine Kollegin Deborah Hupe und ich sind sehr gespannt, so Müller weiter. Die beiden finden: Wo junge Menschen im Vordergrund stehen, sollten diese auch primär das Wort haben. Apropos Wort haben: „Die Sprachbar“ – ebenfalls ein Projekt des Jugendbereichs – wird auch vor Ort sein und von den Jugendlichen die Wünsche für den Kulturrucksack 2017 erfragen. Die Vielfalt der Angebote des Kulturrucksacks NRW kommt vor allem durch die Zusammenarbeit der Jugendhäuser, Kulturinstitute und freischaffenden Künstler*innen zustande. Eine weitere Innovation stellt auch der Workshop „LEVEL UP! Eine interaktive Installation“ dar – ein Projekt des Stadttheaters und der Stadtbibliothek Minden. An fünf Terminen, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 28.August waren, traf Gaming auf die „reale“ Welt. Die Kinder und Jugendlichen experimentieren mit Computerspielarten wie Point’n’Click-Adventures und Jump’n’Runs. Das hoch gesteckte Ziel war es, das fiktive Spiel in die „reale“ Welt zu bringen. Ob und wie es den Teilnehmenden gelungen ist, kann bei der Kulturrucksack Präsentation 2016 bestaunt werden. „Wir freuen uns über zahlreiche Besuchende“, sagt Julia Müller. Der Eintritt ist frei und es wird kostenlose kleine Snacks und Getränke geben. Weitere Informationen gibt es im Kulturbüro unter der Tel.: 0571-89758 oder per E-Mail an jr.mueller@minden.de sowie unter www.kulturrucksack.nrw.de

Quelle: Stadt Minden