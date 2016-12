Minden: Jugendamt der Stadt Minden bildet neue Jugendleiter*innen aus

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 10:22 Uhr

Gemeinsam mit dem Freizeitmitarbeiterclub Minden e.V. (FMC) bietet die Stadt Minden auch 2017 die Grundkursausbildung für Jugendleiter*innen an Minden. Die neuen Grundkursbetreuer*innen-Teams stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich auf motivierte junge Leute, die Lust haben sich für die städtische Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren und ausbilden zu lassen. Wer Freude daran hat im Team tolle Aktionen für Kinder zu planen und durchzuführen ist hier genau richtig. Der Grundkurs dient dazu, sich wichtiges Basiswissen für den Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit anzueignen. Dazu werden u.a. Themeneinheiten wie Teamarbeit, Reflexionsmethoden, rechtliche Grundlagen, Organisation von Ausflügen, Spiel- und Bastelideen sowohl theoretisch erarbeitet als auch praktisch erprobt. Der Spaß kommt dabei nie zu kurz und man lernt viele neue Leute kennen. Zur Ausbildung gehören ebenfalls ein Bastel- und Spielekurs, ein Erste-Hilfe-Kurs und das Begleiten der Ferienspiele im Sommer in einem der Teams. Jedes Ferienspielteam besteht sowohl aus neu ausgebildeten, als auch erfahrenen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die zusätzlich noch von Hauptamtlichen begleitet werden. Nach dem Grundkurs ist es nicht nur möglich, die Ferienspiele zu betreuen, man kann sich auch bei vielen anderen Aktionen für Kinder und Jugendliche einbringen, etwa bei Kindergruppen in den Jugendhäusern, der mobilen Spielplatzarbeit, oder in der „Offenen Tür“ eines der fünf städtischen Jugendhäuser. Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern sind wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung, um an der Ausbildung zum / zur Jugendleiter*in teilzunehmen. Wichtig ist das Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Zur Wahl stehen zwei Grundkurse (die Inhalte sind identisch): Termine Wochenendkurs: 3. bis 5. März, 17. bis 19. März und 7. bis 10. April. Termine Wochenkurs: 24. bis 26. März und 18. bis 23. April.

Wer sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren möchte und mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank für die Ausbildung zum / zur Jugendleiter*in ab dem 16. Januar 2017 anmelden. Mit der Anmeldung ist der Teilnahmebeitrag von 50 Euro zu entrichten. Der Beitrag schließt die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, An- und Abreise sowie die Zusatzkurse mit ein.

Informationen und den neuen Grundkursflyer gibt es im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank, Salierstr. 40, 32423 Minden, Telefon: 0571 880152 (Bürozeiten Mo bis Fr 12 bis 18 Uhr) oder auf der Homepage der Stadt Minden.

Quelle: Stadt Minden