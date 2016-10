Minden: Kindermusikfestival 2016 im Anne Frank: Konzertkarten jetzt sichern

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 11:52 Uhr

Kindermusik des 21. Jahrhunderts ist: Bunt, facettenreich und weit verbreitet. Für kleine und auch für große Fans werden Lieder von der Ostsee bis nach Tirol, von der Lausitz bis nach Ostfriesland gesungen – in Köln, Berlin, Hamburg und überall, wo Kinder singen und Spaß an Musik haben. Das Kindermusikfestival macht nicht nur in den Großstädten Halt – auch in Minden werden Konzerte gegeben. Auf der Bühne stehen hier: Randale, Mai Cocopelli, Suli Puschban, Markus Rohde und Geraldino.

Los geht es am 27. Oktober um 16 Uhr im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne-Frank, Salierstraße 42, 32423 Minden. Der Einlass ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, aber es gibt noch Karten. Wer Lust hat einen Nachmittag die Hüften zu schwingen und laut mitzusingen, der kann ab sofort Karten im Vorverkauf erwerben. Diese gibt es im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank, Ansprechpartner ist Frank Blietz oder an der KnaxClub-Hotline, Tel.: 0571/ 8067484 und 0571/ 8067483, Ansprechpartnerin ist Vanessa Dünhölter. Eine Online-Bestellung ist unter www.newtone.de auch möglich.

Derzeit haben sich etwa vierzig Akteure in der Kindermusik aus Österreich und Deutschland hier zusammengeschlossen, die sich auch weit über das Internet hinaus begegnen, inspirieren und bewegen. Im Januar 2015 gab es das erste Kindermusikfestival in Bielefeld. An drei Tagen fanden 8 Konzerte mit über 2000 Besuchern im Theaterlabor Tor 6 statt. Alle waren begeistert, die Rufe nach einer Fortsetzung waren sofort zu hören. Jetzt gibt es im Oktober 2016 eine Fortsetzung dieser Festivalidee geben. Aber nicht nur in Bielefeld, sondern mit zusätzlich Gütersloh, Hiddenhausen und, Minden in gleich vier Städten von Ostwestfalen.

Quelle: Stadt Minden