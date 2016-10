Minden: Neue Angebote für Senioren im Treffpunkt Johanniskirchhof: Kartenspielrunde und Fitnesskurs können besucht werden

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:11 Uhr

Im Treffpunkt Johanniskirchhof startet am 27. Oktober eine neue Kartenspielrunde. Immer donnerstags in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr können zukünftig gemeinsam verschiedene „Blätter“ bei Kaffee und Kuchen gespielt werden. Das Angebot ist kostenfrei. Wer Interesse hat meldet sich bis zum 24. Oktober an. Für die Anmeldung oder bei Fragen kann Kontakt zum Treffpunkt Johanniskirchhof, Johanniskirchhof 4, 32423 Minden, Rabea Raschke, unter 0571/ 64576484 oder per E-Mail: r.raschke@minden.de aufgenommen werden.

Außerdem beginnt am 15. November der Kurs „Fit und sicher durch den Winter“. Die Übungsleiterin Marianne Henne zeigt in dem einstündigen Kurs wie der Gleichgewichtssinn geschult, die Muskulatur gekräftigt und die allgemeine Fitness erhöht wird. Los geht es um 15 Uhr. Auch für Menschen, die alleine wohnen, soll der Kurs mehr Sicherheit im eigenen Haushalt schaffen. Wer z.B. Zuhause stürzt, bekommt wichtige Informationen, wie man sich selbst wieder aufrichtet und auch Stürze vermeiden oder verringern kann. Der Kurs besteht aus acht Kurseinheiten und kostet insgesamt 20 Euro. Auch für hierfür ist eine Anmeldung notwendig. Melden können sich Interessierte bis zum 8. November bei Rabea Raschke, Tel. 0571/ 64576484 oder per E-Mail: r.raschke@minden.de

Quelle: Stadt Minden