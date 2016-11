Minden: Neue Wege bei der Geschichtsvermittlung gehen

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:08 Uhr

Veranstaltungsreihe „Gewalt und Krieg im Comic“ stellt verschiedene Facetten des Themas und Lesarten des Mediums vor Minden. Eine neue Veranstaltungsreihe setzt sich mit aktuellen Themen in einer ungewöhnlichen Weise auseinander: Gewalt und Krieg werden mit Hilfe des Genres Comic dargestellt. Hier gehen die Veranstalter einen neuen Weg. In den vergangenen Jahren hat sich der Comic weiterentwickelt. Er ist jetzt ein nutzbares Medium und mehr als nur die bekannten Mickey Mouse-Hefte, so Uschi Bender-Wittmann vom Mindener Geschichtsverein. Das abwechslungsreiche Programm ist in Zusammenarbeit der Volkshochschule Minden, dem Mindener Geschichtsverein, dem Mindener Museum, dem Kulturbüro, der Stadtbibliothek und der Agentur etage eins entstanden. Ziel ist ein größeres Ausstellungsprojekt im Mindener Museum mit einem umfangreichen Begleitprogramm zu bespielen. Die Reihe startet am 3. Dezember 2016 und dauert bis zum 5. Juni 2017.

Den Auftakt macht die Sonderausstellung „Fakten und Fiktionen – KriegsFamilienGeschichten im Comic“ im Mindener Museum. Ab dem 3. Dezember präsentiert die Ausstellung Comics und Graphic Novels zwischen der authentischen Geschichte und der fiktionalen Erzählung. Die ausgewählten Werke von Isabel Kreitz, Volker Reiche, Barbara Yelin und Birgit Weyhe zeigen, wie Kriegs- und Gewalterfahrungen erinnert werden. Dem Entstehungsprozess der Comics bzw. der Graphic Novels wird Raum gegeben, an Hörstationen kommen Interviewpartner*innen zu Wort, markante Originalseiten werden gezeigt und extra für die Ausstellung sind lebensgroße Silhouetten hergestellt worden, die das Leben der Künstler*innen beleuchten. Das Ausstellungs-Konzept ist Mareike Schön von der Universität Düsseldorf entwickelt worden. „Wir probieren hier ein Experiment“, beschreibt Marion Tüting, Kuratorin und stellvertretende Museumsleiterin, die Idee der Sonderausstellung.

Den Organisatoren kommt es auf die interdisziplinäre Perspektive an, denn die Veranstaltungsreihe greift sowohl die Besonderheit und Vielfalt des Mediums Comic auf, als auch die wissenschaftliche Forschung. Von Beginn stand der generationenübergreifende Ansatz mit dem Schwerpunkt auf der Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Fokus. In den kommenden Monaten gibt es viele verschiedene Angebote, die sich mit dem Thema Gewalt und Krieg im Comic auseinandersetzen und sich an ein breites Publikum richten. Es gibt unter anderem sieben Vorträge zu den Themen: Kriegsberichterstattung und Comics, Gewaltinszenierung im Comic, Rechtsextremismus und Comic, Kriegspropaganda anhand des Comics „300“ und Geschichte und Comic.

Bei drei Workshops für Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren, geht es um das praktische Comiczeichnen. Verbunden sind die Workshops mit dem Besuch der Ausstellung im Mindener Museum. Erwachsene haben die Chance beim Workshop mit der Künstlerin Jessica Koppe persönliche Erlebnisse in kleine grafische Geschichten zu übersetzen. Die Stadtbibliothek veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Kleinen Theater am Weingarten eine interaktive Comic-Leseshow. Für Pädagogen*innen, Bibliothekare*innen und Lesepaten*innen wird eine Fortbildung angeboten. Sie gibt einen Überblick über die Methoden und Konzepte, wie Comics und Graphic Novels in der Leseförderung für Kindern und Jugendliche zum Einsatz kommen können. Der Mindener Geschichtsverein bietet eine Exkursion an Pfingsten 2017 zu den Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkrieges in Belgien und Frankreich an.

Das komplette Programm ist auf der Internetseite der Stadt Minden unter www.minden.de/Kultur/VeranstaltungsreiheComic zu finden. Hier gibt auch Informationen zu den Anmeldemodalitäten sowie den Veranstaltungsorten und Terminen.

Quelle: Stadt Minden