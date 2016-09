Minden-Ravensberg/Lippe: krz beteiligt sich am Deutschen Weiterbildungstag

Pressemeldung vom 16. September 2016, 12:03 Uhr

Am 29.09. ist der Deutsche Tag der Weiterbildung. Anlässlich dieses Termins veranstaltet das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe (krz) ein Mittagsgespräch zum Thema „Lebenslanges Lernen“.

Unser Leben wird immer hektischer, die Arbeit immer mehr und verdichteter. Die Fähigkeiten, die man in der Kindheit und Jugend erworben hat, durch Familie, Freunde und Schule, sind nicht notwendigerweise die, die man in der Arbeitswelt oder an seinem speziellen Arbeitsplatz benötigt. Das gilt auch für sogenannte Soft Skills, die sozialen Fähigkeiten eines Menschen.

Nicht nur Führungskräfte sollten ihre Stärken und Schwächen analysieren können und ihre Defizite durch Seminare, Schulungen oder Coaching ausgleichen. Alle Beschäftigten sind in ihren Jobs Profis und wie Profisportler, die nie aufhören zu trainieren, wenn sie ein Ziel erreicht haben, ist es für sie wichtig, immer weiter zu lernen. Dies betrifft keineswegs nur den Bereich der IT, in der die Halbwertzeiten für neues Wissen besonders kurz sind.

Am 29.09.2016 bietet das krz seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie externen Interessierten einen Vortrag „Lebenslanges Lernen – entscheidende Kompetenzen“. Darin gibt die Dozentin Kornelia Schüler Impulse, um den Zuhörern Ziele und Anregungen für ihre persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung mitzugeben.

Kornelia Schüler ist Diplom-Betriebswirtin und Psychologische Beraterin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Coaching, Personalentwicklung, Training, Moderation und Mediation. Im krz hat sie bereits zahlreiche Seminare geleitet, u.a. zu den Themen Resilienz, Schlagfertigkeit, Business Knigge oder Persönliches Wissensmanagement.

Mittagsgespräch „Lebenslanges Lernen – entscheidende Kompetenzen“ Ort: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe (krz) Schlossscheune, Schlosstrasse 13 Datum: Do, 29.09.2016 Zeit: 12:30-13:30 Uhr Der Eintritt ist frei

Um eine Anmeldung über die Internetseite der krz-Akademie https://akademie.krz.de wird gebeten.

