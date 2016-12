Minden: Stadtbibliothek Minden testet erweiterte Öffnungszeiten

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 11:47 Uhr

Die Stadtbibliothek erweitert und verbessert auch im neuen Jahr ihren Service. Aus diesem Grund wird es ab dem 2. Januar 2017 bis zu den Osterferien erweiterte Öffnungszeiten geben. Das Haus am Königswall 99 ist dann am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Bereits 2016 hat die Bibliothek erweiterte Öffnungszeiten getestet, um den veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen bereits eingetragener und neuer Bibliotheksbesucher*innen zu entsprechen.

Quelle: Stadt Minden